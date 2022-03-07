Рашисти втратили в Україні третину боєздатного війська – ЦОС

https://racurs.ua/ua/n168078-rashysty-vtratyly-v-ukrayini-tretynu-boiezdatnogo-viyska-cos.html

Ракурс

Війна в Україні триває, а українське суспільство турбує два питання: коли це все скінчиться та скільки ще сил має агресор.

Центр оборонних стратегій аналітично спробує проаналізував кількість військової сили ворога.

Станом на 22 лютого угруповання вторгнення, створене РФ у прикордонних з Україною районах та на території Білорусі під виглядом навчань, нараховувало близько 190 тис. осіб.

Слід розуміти, що це угруповання — міжвидове, адже включає сухопутну, повітряну, морську складову та окремі компоненти від сектору безпеки — Росгвардію, сили поліції, зокрема СОБР, ОМОН (поліцейські сили).

За наявними оцінками чисельність повітряної та морської складових становить близько 30 тис. осіб. Тут слід мати на увазі персонал, котрий за своїм функціоналом не опиниться на території України. Чисельність поліцейських сил у складі угруповання вторгнення становить до 40 тис. осіб.

Таким чином, сухопутна складова угруповання вторгнення становить близько 120 тис. людей. За даними супутникової розвідки США станом на 5 березня противник увів в операцію на території України вже 90% наявних сил, тобто до 110 тис. осіб наземних та 36 тис. поліцейських сил.

Через відсутність достатньої інформації існують складнощі з оцінкою втрат противника, котрі станом на 6 березня оцінюються в 11 тис. вбитими та 30−35 тис. пораненими.

Можна передбачити, що угруповання вторгнення чисельністю 145 тис. (110 тис. +35 тис.) зазнало втрат до 46 тис. осіб і нараховує в Україні до 100 тис. (75 тис. наземних сил та до 25 тис. поліцейських).

Поза межами України, як резерви, перебувають до 15−16 тис. осіб (10 тис. наземних та 4−5 тис. поліцейських сил).

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