Підбиття російського корабля — Генштаб опублікували відеоhttps://racurs.ua/ua/n168065-pidbyttya-rosiyskogo-korablya-genshtab-opublikuvaly-video.htmlРакурс
Підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ, що захищають Одещину, сьогодні, 7 березня, вразили ворожий військовий корабель.
Відповідне відео опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.
Ймовірно, корабель, про який йдеться — це патрульний корвет «Василий Быков». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив співзасновник Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко.
За попередньою інформацією, цей корабель було щонайменше пошкоджено ракетним залпом з узбережжя.
«Василий Быков» було закладено 26 лютого 2014 року на Зеленодольському заводі у Татарстані. Добудовували його вже в тимчасово окупованій Керчі. 20 грудня 2018 року цей корабель увійшов до складу Чорноморського флоту РФ.