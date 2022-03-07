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Ракурс
Корвет «Василий Быков», фото: GoodFon

Поражение российского корабля — Генштаб опубликовали видео

7 мар 2022, 14:10
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Підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ, що захищають Одещину, сьогодні, 7 березня, вразили ворожий військовий корабель.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

Ймовірно, корабель, про який йдеться — це патрульний корвет «Василий Быков». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив співзасновник Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За попередньою інформацією, цей корабель було щонайменше пошкоджено ракетним залпом з узбережжя.



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«Василий Быков» було закладено 26 лютого 2014 року на Зеленодольському заводі у Татарстані. Добудовували його вже в тимчасово окупованій Керчі. 20 грудня 2018 року цей корабель увійшов до складу Чорноморського флоту РФ.

Источник: Ракурс


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