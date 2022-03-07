Третій раунд переговорів стартує о 16.00 – Подоляк (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n168064-tretiy-raund-peregovoriv-startuie-o-16-00-podolyak-foto.html

Ракурс

Переговори України з державою-терористом продовжуються. Третій раунд перемовин із Росією має початися 7 березня о 16.00.

Про це у Twitter повідомив радник голови Офісу президента, учасник переговорної групи Михайло Подоляк.

Делегація — без змін, — написав він.

Місце поки не розголошується, але росіяни пишуть, що це знову відбудеться в Білорусі.

Попередні перемовини відбулися 3 березня. Сторони домовилися про гуманітарні коридори для евакуації мирного населення, але Росія обіцянок не дотримала.

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Вона не тільки не забезпечує режим тиші, а й вбиває людей, зокрема і дітей в Ірпені просто під час проходження евакуаційним шляхом.

Ворог вимагає від України скласти зброю, українська делегація не погоджується на ультиматуми.