На фото: будівля школи №25 у місті Житомирі — наслідок «братньої допомоги» окупантів

https://racurs.ua/ua/n168063-probne-zno-v-ukrayini-vidminyaietsya-ucoyao.html

Ракурс

В Україні скасували пробне зовнішнє незалежне оцінювання 19 та 26 березня.

Через війну більшість запланованих заздалегідь заходів не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані. Про це 7 березня повідомили Український центр оцінювання якості освіти у Telegram.

Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Наразі маємо вас повідомити, що проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим, — наголосили в установі.



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В центрі оцінювання висловили надію, що незабаром настане мир, тоді можна буде визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив про те, що з початку російської агресії у школах тривають двотижневі канікули, після яких освітній процес має бути відновлений.