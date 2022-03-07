Російський військовий корабель підбили в Одесі, фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n168037-v-odesi-pidbyly-rosiyskyy-korabel-video.html

Ракурс

Українські військові підбили російський корабель у Чорному морі.

Речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив про це сьогодні, 7 березня, у відео, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Трішки тримали інтригу, а зараз можу сказати: «русский корабль» все ж таки пішов на**й. У ворога втрати, наші молодці. Слава Збройним силам України, — наголосив Братчук. — Ми будемо знищувати ворога. Мінус один корабель.

Деталі наразі не розкриваються.

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Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telgram-каналі зазначає, що цей інцидент стався ще кілька днів тому, проте тепер вже з’явилося офіційне підтвердження.