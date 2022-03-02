Військові кораблі РФ у Чорному морі намагаються прикритися цивільним судном, фото: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n167822-piraty-xxi-stolittya-rosiyskyy-flot-namagaietsya-prykrytysya-cyvilnym-sudnom.html

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Російський флот у Чорному морі, як і сухопутні сили ворога, не гребує використанням цивільних осіб як «живого щита».

Такі дії росіян можна назвати піратством, повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ України.

Зазначається, що задля безпеки цивільного судноплавства ВМС ЗСУ закрили судноплавство у північно-західному районі Чорного моря. Проте російський флот, станом на сьогодні, 2 березня, вимагає від цивільного судна HELT зайти у небезпечну зону, щоб окупанти могли прикриватися ним як «живим щитом».

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В іншому випадку кораблі РФ відкриють по судну HELT вогонь. Це ніщо інше, як піратство 21 століття, — наголошується в повідомленні.

У ВМС зазначають, що з 24 лютого — початку масштабного російського вторгнення, флот агресора вже обстріляв два цивільні судна та захопив два судна у полон (зокрема пошуково-рятувальне судно «Сапфір», яке виконувало гуманітарну місію).