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Військові кораблі РФ у Чорному морі намагаються прикритися цивільним судном, фото: ВМС ЗСУ

Пірати XXI століття — російський флот намагається прикритися цивільним судном

2 бер 2022, 10:53
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Російський флот у Чорному морі, як і сухопутні сили ворога, не гребує використанням цивільних осіб як «живого щита».

Такі дії росіян можна назвати піратством, повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ України.

Зазначається, що задля безпеки цивільного судноплавства ВМС ЗСУ закрили судноплавство у північно-західному районі Чорного моря. Проте російський флот, станом на сьогодні, 2 березня, вимагає від цивільного судна HELT зайти у небезпечну зону, щоб окупанти могли прикриватися ним як «живим щитом».



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В іншому випадку кораблі РФ відкриють по судну HELT вогонь. Це ніщо інше, як піратство 21 століття, — наголошується в повідомленні.

У ВМС зазначають, що з 24 лютого — початку масштабного російського вторгнення, флот агресора вже обстріляв два цивільні судна та захопив два судна у полон (зокрема пошуково-рятувальне судно «Сапфір», яке виконувало гуманітарну місію).

Джерело: Ракурс


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