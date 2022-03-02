Зеленський закликав євреїв відреагувати на ракетний обстріл Бабиного Яру

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Зеленський закликав євреїв відреагувати. Скріншот з відео
Зеленський закликав євреїв відреагувати на ракетний обстріл Бабиного Яруhttps://racurs.ua/ua/n167821-zelenskyy-zaklykav-ievreyiv-vidreaguvaty-na-raketnyy-obstril-babynogo-yaru.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський закликав євреїв по всьому світу не мовчати та говорити про вбивства мирних громадян України.
Глава держави наголосив, що удар російської ракети по урочищу Бабин Яр — за межею людяності. Він також нагадав про обстріл Умані. Євреїв президент просить не мовчати, бо «у мовчанні народжується нацизм». Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні 2 березня.
Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу: хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз саме ви — мільйони, мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. У мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців, — заявив він.
Зеленський додав, що вчорашній ракетний удар по Києву свідчить, що для багатьох людей в Росії українська столиця абсолютна чужа. Глава держави наголосив, що отримати наказ «стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх».
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Нагадаємо, 1 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед Європейським парламентом. Глава держави зазначив, що Україна платить занадто високу ціну за свою свободу, а українці втрачають своїх найкращих людей. Депутати аплодували Зеленському сточи.