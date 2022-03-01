Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n167781-nihto-ne-zlamaie-nas-zelenskyy-potujno-vystupyv-v-ievroparlamenti-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 1 березня виступив перед Європейським парламентом.

У своєму виступі глава держави зазначив, що Україна платить занадто високу ціну за свою свободу. Українці втрачають своїх найкращих людей, захисників та дітей. Депутати аплодували Зеленському сточи. Про це повідомлялося в трансляції засідання, яке проводили низка ЗМІ.

Останні дні, я не знаю як всіх вітати. Я не можу казати добрий ранок. Щоденно цей день точно недобрий, а вечір останній. Я говорю зараз про громадян, які захищають свободу ціною свого життя. Я радію настрою, який я тут почув. Я радий, що ми об'єднали всіх вас, але якою ціною. Це трагедія, ця ціна. Дуже висока, тисячі загиблих людей, — зазначив президент.

Глава держави наголосив, що раніше українці вже вибрали свій шлях до Європи, а тепер Європа має зробити вибір щодо України. Зеленський додав, що «з нами ЄС буде міцнішим, без вас Україна буде самотня». Український лідер розповів депутатам, що українці вже довели свою силу.

Доведіть, що ви разом із нами, доведіть, що ви європейці, тоді життя переможе смерть, а світло темряву, — зазначив він.

Розповів європейцям український президент і про сьогоднішній обстріл Харкова, коли крилаті ракети влучили у площу Свободи. Попри російську агресію Зеленський запевнив, що українці боротимуться до кінця.

Ніхто в нашу свободу не зайде. Кожна площа буде площею свободи. Ніхто не зламає нас. У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно, вчора 16 дітей загинуло. І знову Путін скаже, що це якась операція. Де працюють наші діти, в яких танках вони їздять?! Ти 16 дітей убив! — звернувся він до Путіна.



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Зеленський додав, що радий побачити те, що в Європейському парламенті «такий об'єднавчий». Війну в Україні він назвав не лише особистою трагедією, а трагедією для кожного українця та для кожної держави.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Документ вже доставили у Брюссель та офіційно зареєстрували.