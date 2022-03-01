Голова громади біля Запоріжжя здав її ворогу

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Володимир Рикун, фото: соціальні мережі
Голова громади біля Запоріжжя здав її ворогуhttps://racurs.ua/ua/n167780-golova-gromady-bilya-zaporijjya-zdav-yiyi-vorogu.htmlРакурс
Голова Михайлівської територіальної громади, розташованої у Василівському районі Запорізької області, Володимир Рикун, здав її ворогу.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Рикуна в соціальній мережі Фейсбук.
У повідомленні зазначається, що Рикун «провів перемовини з керівництвом російських військ, які зараз базуються у відділенні поліції» й вони нібито пообіцяли йому не заважати роботі місцевих служб, а також не «займатися мародерством» та «не стріляти в житловий сектор».
Стверджується, що російські війська нібито залишать територію громади через кілька днів.
Вводиться комендантська година. Автомобілі будуть перевірятись для уникнення агресії, бажано, — вказано в повідомленні..
Варто додати, що прокуратура вже почала кримінальні провадження за фактом державної зради стосовно голів Марківської об'єднаної територіальної громади та Міловської об'єднаної територіальної громади Луганської області, які перейшли на бік агресора.