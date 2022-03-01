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Ракурс
Володимир Рикун, фото: соціальні мережі

Голова громади біля Запоріжжя здав її ворогу

1 бер 2022, 14:24
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Голова Михайлівської територіальної громади, розташованої у Василівському районі Запорізької області, Володимир Рикун, здав її ворогу.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Рикуна в соціальній мережі Фейсбук.

У повідомленні зазначається, що Рикун «провів перемовини з керівництвом російських військ, які зараз базуються у відділенні поліції» й вони нібито пообіцяли йому не заважати роботі місцевих служб, а також не «займатися мародерством» та «не стріляти в житловий сектор».

Стверджується, що російські війська нібито залишать територію громади через кілька днів.

Вводиться комендантська година. Автомобілі будуть перевірятись для уникнення агресії, бажано, — вказано в повідомленні.



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Варто додати, що прокуратура вже почала кримінальні провадження за фактом державної зради стосовно голів Марківської об'єднаної територіальної громади та Міловської об'єднаної територіальної громади Луганської області, які перейшли на бік агресора.

Джерело: Ракурс


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