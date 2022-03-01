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Ракурс
Мелітополь тимчасово окупований, але не здався – мер (ВІДЕО)

Мелітополь тимчасово окупований, але не здався — мер (ВІДЕО)

1 бер 2022, 14:20
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Війна в Україні триває - Мелітополь у Запорізькій області тимчасово окупувала російська армія. Мер міста Іван Федоров заявив, що місто продовжує боротьбу.

Мелітополь не здався, Мелітополь тимчасово окуповано. Тут живуть жителі України, в яких є потреби у готівці, щоб придбати продукти, — підкреслив міський голова у своєму зверненні.

У прямий ефір він виходив з центру надання соціальної допомоги, який було організовано соцслужбами.

У місті виникла проблема з доставкою молока для немовлят та молодих мам. Для того, щоб її вирішити, на території Мелітопольського молокозаводу, що у Новому Мелітополі, організовано продаж молока у необмеженій кількості, але після надання документів.



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Як раніше повідомлялося, 24 лютого у Мелітополі на території військової бази пролунали вибухи. 26 лютого мер повідомив про те, що представники місцевої влади втратили контроль над адміністративними будівлями.

Джерело: Ракурс


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