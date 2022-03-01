Ударом «Точки-У» ЗСУ знищили окупантів на аеродромі в Бердянську

Ударом «Точки-У» ЗСУ знищили окупантів в Бердянську. Фото: depo.ua

https://racurs.ua/ua/n167778-udarom-tochky-u-zsu-znyschyly-okupantiv-na-aerodromi-v-berdyansku.html

Ракурс

Українська армія знищила велику кількість живої сили та техніки російських окупантів у місті Бердянську Запорізької області.

Для удару по місцевому аеродромі ЗСУ використали тактичний ракетний комплекс «Точка-У». На цьому об'єкті загарбники зосередили велику кількість військ. Знищили ворога сьогодні, 1 березня. Про це повідомив народний депутат та колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков Telegram.

5 хвилин тому Збройні сили України нанесли удар «Точкою-У» по летовищу Бердянська, де загарбники зосередили велику кількість військ, — йдеться в повідомленні.



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Також Разумков додав, що у ніч на 1 березня двоє українських льотчиків на «Су-25» завдали удару по колоні окупантів біля села Перемога Броварського району Київської області, яка йшла захоплювати Бровари.

Нагадаємо, зазначається, що на Сіверщині українська армія продовжує бої та тримає оборону, не дозволяючи противнику просуватися до Києва з північно-східного напрямку. На околицях Чернігова ЗСУ знищили кілька груп ворожих диверсантів, які намагалися прорватися під прикриттям бронетехніки до обласного центру.