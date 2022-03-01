Мішки з трупами російських окупантів почнуть відправляти в РФ

https://racurs.ua/ua/n167777-mishky-z-trupamy-rosiyskyh-okupantiv-pochnut-vidpravlyaty-v-rf.html

Ракурс

С 1 марта в Россию начнут прибывать первые тела погибших в Украине российских военных.

Об этом в своем видеообращении сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

В Россию начинают прибывать первые мешки с трупами, и в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, которые российская власть уже не сможет скрыть. С сегодняшнего дня в Россию прибывают первые эшелоны с ранеными, и этого тоже спрятать в Российской Федерации не удастся, — сказал он.

Денисенко указал на то, что в результате экономических санкций российский рубль резко упал 28 февраля. По предположению представителя МВД, чтобы Россия «начала понимать все, что происходит на фронте», нужно семь дней.

Конечно, никакой революции через семь дней не произойдет, не надо тешить себя иллюзиями, что люди выйдут на улицы. Но они начнут об этом говорить на кухнях, и их дух будет ломаться. Для нас это очень важно, потому что не исключено, что Путин захочет проводить новую мобилизацию. И нам нужно сорвать эту новую мобилизацию и взорвать моральный дух россиян, — заявил советник министра.

Следовательно, он призвал украинцев, имеющих родственников и близких в России, связаться с ними и рассказать о текущей ситуации, а также присылать материалы о пленных.

.

Наша главная задача — сделать так, чтобы они занимались собой, а не нами. Поэтому еще раз призываю: звоните своим знакомым, близким в Россию, рассказывайте, рассказывайте и еще раз рассказывайте. Чем больше они будут деморализованы, тем легче будет нам воевать на фронте, — добавил Денисенко.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают, что суммарные ориентировочные потери личного состава войск России составили 5 тыс. 710 человек, пленных — 200.