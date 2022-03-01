У Сумах окупанти під білим прапором вбивають мирне населення (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n167768-u-sumah-okupanty-pid-bilym-praporom-vbyvaut-myrne-naselennya-foto.html

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У Сумській області окупаційна російська армія вчиняє злочини проти людства, вбиваючи мирне населення.

По селу Низи та його околицях їздить ворожа техніка. Про це повідомляє голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Ворожа техніка їздить по селах з білими прапорами та розстрілюють мирних людей. Будьте вдома подалі від вікон! Не виходьте на вулицю! — закликав посадовець.

Прокуратура Сумської області повідомила, що в Роменському районі російські загарбники розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити їхню колону.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначається, що 28 лютого поблизу села Погожа місцевий житель на власному авто перегородив дорогу колоні російської техніки.

Російські агресори переїхали авто танками: 47-річний Микола загинув на місці.

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