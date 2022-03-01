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Ракурс
Російські танки прорвалися в Херсон. Фото: nokta.md

Російські танки прорвалися в Херсон — ОДА (ВІДЕО)

1 бер 2022, 11:23
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Російська військова техніка вдерлася до Херсон — ворожі війська йдуть вулицями обласного центру.

Про бронетехніку РФ у Херсоні повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. Наразі подробиць ніяких немає, але глава ОДА показав фото і відео, де вулицями міста їде російська бронетехніка. Про це повідомляє «Українська правда».

В Херсонській ОДА повідомили, що у Шуменському мікрорайоні вранці 1 березня з’явилося багато російських окупантів. Загарбники ходять по вулицях, але цивільних не чіпають. Також повідомлялося про постріли в районі «Епіцентру» на ХБК та біля ТЕЦ.

У Херсоні окупати, які заходять на територію міста, захоплюють місцевих мешканців у полон. Ймовірно їх використовуватимуть як живий щит для просування вперед, — зазначив Лагута.

Тим часом міський голова Херсона Ігор Колихаєв у Facebook повідомив, що обласний центр залишається під контролем України. За його словами, вранці з ночі особливо нічого не змінилося у місті.

Я готовий до виконання своїх прямих обов’язків. На сьогодні завданням номер один залишається контроль за роботою магазинів, аптек тощо. Весь міський функціонал — у штатному режимі: прибирання, вивіз сміття, транспорт, — йдеться в дописі.



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Нагадаємо, 25 лютого після запеклих боїв на підступах до обласного центру, попри відчайдушні зусилля Збройних сил України, було втрачено контроль над переправою до Херсона.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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