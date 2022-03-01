Біля Києва винищувачі перехопили два російські літаки, ще три збили сили ППО

ЗСУ за добу знищили п’ять літаків окупанта, фото: APA.AZ

https://racurs.ua/ua/n167762-bilya-kyieva-vynyschuvachi-perehopyly-dva-rosiyski-litaky-sche-try-zbyly-syly-ppo.html

Ракурс

Під час російського нальоту на міста Васильків та Бровари Київської області винищувачі Збройних сил України (ЗСУ) перехопили та збили два російські літаки.

Ще три російські літаки були збиті комплексами протиповітряної оборони (ППО) С-300.

Загалом вчора, 28 лютого, були збиті п’ять російських винищувачів. За попередніми даними, збиті літаки — це СУ-30 та СУ-35. Про це повідомляє командування ВПС ЗСУ.

Також ППО ЗСУ збили крилату ракету та один гелікоптер за допомогою зенітних комплексів БУК-М1.

.

Водночас протягом доби українська авіація завдала таких ударів по ворогу: