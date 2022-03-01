Моя хата скраю – США пояснили відмову введення безпілотної зони над Україною

https://racurs.ua/ua/n167761-moya-hata-skrau-ssha-poyasnyly-vidmovu-vvedennya-bezpilotnoyi-zony-nad-ukrayinou.html

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Війна в Україні, яку розпочала країна-агресор, забирає тисячі життів. Сполучені Штати Америки заявили, що введення США безпілотної зони в небі України є «не найкращою ідеєю».

Білий дім вважає, що втручання США втягне Байдена в прямий військовий конфлікт з Росією. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє WSJ.

Це означало б, що американські військові збиватимуть російські літаки. Це, безумовно, ескалація… Цього не хоче робити президент, — сказала вона.

Президент Джо Байден заявив, що США не будуть воювати з російськими військами в Україні. Натомість американські військові надали зброю, також Байден пообіцяв 350 млн дол. додаткової військової допомоги, включаючи летальну оборонну допомогу.

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Водночас депутат Адам Кінзінгер повторив своє бажання створити заборонену для польотів зону над Україною, хоча він визнав, що це навряд чи станеться.

Нагадаємо, 28 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре заявив, що НАТО виключає можливість запровадження безпольотної зони над Україною.