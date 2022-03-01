Загарбники завдали ракетного удару по центру Харкова. Фото: t.me/suspilnekharkiv

https://racurs.ua/ua/n167754-zagarbnyky-zavdaly-raketnogo-udaru-po-centru-harkova-ie-ruynuvannya-video.html

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Ракетний удар по Харкову було завдано російськими загарбниками 1 березня.

Одна з ракет впала на площі Свободи, неподалік від будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Повітряну тривогу у Харкові оголосили близько 8.10. Після цього російські війська завдали ракетних ударів у кількох районах міста. Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОДА.

Внаслідок обстрілів зазнала руйнувань будівля облдержадміністрації. В ОДА та всіх сусідніх будівлях вибиті вікна. За словами очевидців, також окупанти обстріляли парк Шевченка.

Близько 8.49 повітряну тривогу в Харкові скасували. Інформації про жертв та постраждалих поки що немає.

У ДСНС зазначили, що за попередньою інформацією є влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву — переважно 4−5 поверхові житлові будинки. Рятувальники до робіт залучитись не можуть у зв’язку з обстрілами.

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Нагадаємо, російські загарбники 28 лютого завдали низки ракетних та авіаційних ударів по Харкову. Житлові райони міста були обстріляні й «Градами». Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 11 людей, а 87 житлових будинків зазнали руйнувань.