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Ракурс
Нова заява НАТО – Небо над Україною не закриватимемо

Нова заява НАТО — Небо над Україною не закриватимемо

28 лют 2022, 19:47
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НАТО виключає можливість запровадження безпольотної зони над Україною. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Вторгнення Росії при цьому він назвав «брутальним конфліктом проти України. Про це йдеться в інтерв’ю для NBC News.

У нас немає намірів заходити в Україну — ані на землі, ані у повітряному просторі, — зазначив він.

Генсек при цьому вважає, що на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну в Європі.



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Безпольотна зона передбачає, що Альянс міг би розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.

Джерело: NBC News

Джерело: Ракурс


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