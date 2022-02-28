Новое заявление НАТО – Небо над Украиной закрывать не будем

https://racurs.ua/n167736-novoe-zayavlenie-nato-nebo-nad-ukrainoy-zakryvat-ne-budem.html

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НАТО виключає можливість запровадження безпольотної зони над Україною. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Вторгнення Росії при цьому він назвав «брутальним конфліктом проти України. Про це йдеться в інтерв’ю для NBC News.

У нас немає намірів заходити в Україну — ані на землі, ані у повітряному просторі, — зазначив він.

Генсек при цьому вважає, що на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну в Європі.

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Безпольотна зона передбачає, що Альянс міг би розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.

Джерело: NBC News