Россия в ООН обвинила Украину в миллионных фейках о войне

Россия в ООН обвинила Украину в миллионных фейках о войнеhttps://racurs.ua/n167735-rossiya-v-oon-obvinila-ukrainu-v-millionnyh-feykah-o-voyne.htmlРакурс
Война России против Украины продолжается. Страна-агрессор и дальше врет об уничтожении «нацистов».
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на специальном заседании Генассамблеи ООН, пишет «Настоящее время».
По его словам, в украинских городах стреляют «националисты» и выдают это за нападение российских военных.
Он фактически повторил тезисы российского президента Владимира Путина о «денацификации» и говорил о фейках, которые распространяют «укронацисты».
Также представитель оккупантов вспомнил о правах русскоязычного населения, которое, как известно, российские военные цинично расстреливают.
Россия не начинала войну, она ее заканчивает, — заявил Небензя..
Кроме того, постпред РФ при ООН сказал, что 1,2 млн фейков, «порочащих военную операцию».
Источник: «Настоящее время»