Генассамблея ООН проводит специальную сессию из-за вторжения России

https://racurs.ua/n167730-genassambleya-oon-provodit-specialnuu-sessiu-iz-za-vtorjeniya-rossii-translyaciya.html

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Через напад і війну Росії в Україні члени Радбезу підтримали рішення про надзвичайну спеціальну сесію Генасамблеї, яка складається зі 193-х країн-членів ООН.

За понад 70 років, таку сесію скликали лише 10 разів. Пряму трансляцію веде «Суспільне».

28 лютого в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, окупаційні війська Російської Федерації знижують темпи наступу в Україну.

Загарбники не так активно наступають на українські міста, але все ще продовжують спроби на окремих напрямках. При цьому російські солдати деморалізовані, часто трапляються випадки непокори офіцерам та дезертирства.

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Нагадаємо, російська армія зазначає нищівних втрат в Україні після повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого.

З початку україно-російської війни було вбито та поранено близько 5 тис. 300 військовослужбовців Збройних сил РФ. Крім того, загарбники втратили десятки вертольотів та літаків, майже дві сотні танків та понад 800 бронемашин.