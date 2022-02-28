Генасамблея ООН проводить спеціальну сесію через вторгнення Росії (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n167730-genasambleya-oon-provodyt-specialnu-sesiu-cherez-vtorgnennya-rosiyi-translyaciya.htmlРакурс
Через напад і війну Росії в Україні члени Радбезу підтримали рішення про надзвичайну спеціальну сесію Генасамблеї, яка складається зі 193-х країн-членів ООН.
За понад 70 років, таку сесію скликали лише 10 разів. Пряму трансляцію веде «Суспільне».
28 лютого в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, окупаційні війська Російської Федерації знижують темпи наступу в Україну.
Загарбники не так активно наступають на українські міста, але все ще продовжують спроби на окремих напрямках. При цьому російські солдати деморалізовані, часто трапляються випадки непокори офіцерам та дезертирства.
Нагадаємо, російська армія зазначає нищівних втрат в Україні після повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого.
З початку україно-російської війни було вбито та поранено близько 5 тис. 300 військовослужбовців Збройних сил РФ. Крім того, загарбники втратили десятки вертольотів та літаків, майже дві сотні танків та понад 800 бронемашин.