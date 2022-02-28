З початку вторгнення в Україну РФ втратила понад 5 тис. військових. Фото: konkurent.ua

https://racurs.ua/ua/n167700-z-pochatku-vtorgnennya-v-ukrayinu-rf-vtratyla-ponad-5-tys-viyskovyh-minoborony.html

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Російська армія зазначає нищівних втрат в Україні після повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого.

З початку україно-російської війни було вбито та поранено близько 5 тис. 300 військовослужбовців Збройних сил РФ. Крім того, загарбники втратити десятки вертольотів та літаків, майже дві сотні танків та понад 800 бронемашин. Про це 28 лютого повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

Так, станом на 6.00 28 лютого війська РФ зазнали наступних втрат:

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літаки — 29

вертольоти — 29

танки — 191

бойові броньовані машини — 816

гармат — 74

ЗРК БУК — 1

Град — 21

автомобільна техніка — 291

цистерни — 60

БПЛА ОТР — 3

Кораблі / катери — 2

засоби ППО — 5

особовий склад — орієнтовно 5 тис. 300 (уточняється).

Маляр наголосила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Нагадаємо, 28 лютого в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, окупаційні війська Російської Федерації знижують темпи наступу в Україну. Загарбники не так активно наступають на українські міста, але все ще продовжують спроби на окремих напрямках. При цьому російські солдати деморалізовані, часто трапляються випадки непокори офіцерам та дезертирства.