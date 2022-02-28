Генштаб ЗСУ пояснив зниження темпів наступу РФ. Фото: Мар'ян Кущин

https://racurs.ua/ua/n167698-protyvnyk-demoralizovanyy-genshtab-zsu-pro-znyjennya-tempiv-nastupu-rf.html

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Окупаційні війська Російської Федерації знижують темпи наступу в Україну.

Загарбники не так активно наступають на українські міста, але все ще продовжують спроби на окремих напрямках. Ситуацію з вторгненням російських військ в Україну станом на 6.00 28 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що ворог продовжує з повітря завдавати ударів по військових та цивільних аеродромах, пунктах управління військами, об'єктах системи ППО, важливих критичних об'єктах інфраструктури, населених пунктах і підрозділах в районах оборони.

У Генштабі наголосили, що в порушення норм міжнародного гуманітарного права окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів. Однак поставленої мети ворог не досяг.

ЗСУ успішно відбивають атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, змушуючи ворога відмовлятися від наступу. Лише одна з українських бригад з артилерії знищила понад п’ять колон ворожої техніки та живої сили противника.

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Противник деморалізований і зазнає великих втрат. Відзначені часті випадки дезертирства і непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону, — додали в Генштабі.

Нагадаємо, оператори ЗСУ ювелірно криють колони ворожих військ. Вчора, 27 лютого, БПЛА «Байрактар» Знищив російський БУК в районі Малина Житомирської області.