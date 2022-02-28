Російські бомбардувальники знищили будівлю сільради на Житомирщині

Російська агресія проти України триває вже п’ятий день, фото: Маріупольська міськрада

https://racurs.ua/ua/n167699-rosiyski-bombarduvalnyky-znyschyly-budivlu-silrady-na-jytomyrschyni.html

Ракурс

Російські бомбардувальники знищили будівлі сільської ради розташованої на півночі Житомирської області Гладковицької територіальної громади Коростенського району.

Також знищено будівлю тваринного комплексу в Овруцькій територіальній громаді Коростенського району. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 28 лютого, повідомив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Зазначається, що в результаті одна цивільна людина отримала поранення та зараз перебуває у лікарні.

Тарасюк додає, що ситуація в Коростенському районі контрольована, проте непроста. Так, чути поодинокі обстріли або вибухи біля Малина, Овруча, Словечно та Народичів.

.

Лунають сирени, а тому пам‘ятайте, що вони не навчальні, а справжні. Будьте завжди напоготові, — наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці заявив, що наступні 24 години стануть вирішальними для України.