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Ракурс
Володимир Зеленський та Борис Джонсон. Фото: ОПУ

Наступні 24 години стануть вирішальними для України — Зеленський

28 лют 2022, 08:10
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Президент України Володимир Зеленський увечері 27 лютого провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Український лідер заявив, що наступна доба буде вирішальною для України. Британський прем'єр натомість запевнив, що зробить все можливе, щоб забезпечити Україні оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників. Опір українців він назвав героїчним. Про це повідомила прес-служба прем'єр-міністра Великої Британії.

Зеленський та Джонсон домовилися про подальші тісні контакти, а британський лідер вчергове підтвердив тверду підтримку Лондоном суверенітету України.

Президент України в Twitter повідомив, що актуальну безпекову ситуацію обговорював не лише з Джонсоном, але й президентом Польщі Анджеєм Дудою.



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Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії! — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вивісив над своєю резиденцією у Лондоні прапор України на знак підтримки українського народу й мужніх захисників країни.

Джерело: Ракурс


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