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Ракурс
Українець затопив 77-метрову яхту друга Путіна, щоб помститися за Україну

Українець затопив яхту друга Путіна, щоб помститися за Україну

27 лют 2022, 23:14
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Українець Тарас Остапчук затопив яхту Олександра Міхеєва, друга Путіна, щоб помститися за Україну. На це він наважився після того, як побачив у новинах, як російська крилата ракета влетіла в багатоквартирний будинок на Лобановського у Києві.

Інцидент стався в суботу, 26 лютого, пише іспанська газета Ultima Hora.

На кораблі «Леді Анастасія» Остапчук пропрацював 10 років. Власником судна є громадянин РФ Міхеєв. Він керував російською вертолітною корпорацією. У 2016 році він отримав підвищення в корпорації, яка продає зброю по всьому світу. Тепер дві компанії утворюють холдинг під назвою «Ростех».

Про все це та про обставини затоплення яхти Остапчук заявив у суді. Він спокійно відкрив два великих клапани, закрив паливні крани та вимкнув електрику. Члени екіпажу намагалися зупинити витік води, але Тарас сказав, що бере повну відповідальність на себе і наказав покинути судно.



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У суді затриманий українець заявив, що «власник яхти відповідає за виробництво зброї, з допомогою якої його країну знищують». Суддя звільнив українця з-під варти, не пред’явивши звинувачень.

Яхта Lady Andalusia належала віце-президенту російського концерну з виробництва зброї «Ростех». Стояло судно в Порт-Адріано на Майорці.

Джерело: Ракурс


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