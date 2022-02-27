Україна може отримати від ЄС військові літаки, фото: Medium

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Євросоюз передасть Україні бойові літаки.

Про це сьогодні, 27 лютого, під час брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Також Україні нададуть летальну зброю.

За словами Борреля, очільник зовнішньополітичних відомств країн-членів Євросоюзу погодили надати Україні військову допомогу на суму 450 млн євро та нелетальні вантажі ще на 50 млн євро.

Вперше за весь час Європейський Союз профінансує купівлю та доставку зброї та іншого обладнання країні, що перебуває під атакою. Це поворотний момент, — наголосила під час брифінгу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

LIVE NOW: HR/VP @JosepBorrellF press conference following today’s extraordinary meeting of EU Foreign Ministers #FAChttps://t.co/rzdiiJQEUT — EUSecurityDefence (@EUSec_Defence) February 27, 2022

Оскільки повномасштабна війна триває, і ми хочемо зробити все, щоб підтримати Україну, ми вирішили використати наші можливості надати летальну зброю, летальну допомогу українській армії загальною вартістю 450 млн євро пакета підтримки та ще на 50 млн євро нелетальних матеріалів — палива, захисного обладнання, — сказав Боррель.



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Доставляти ці матеріали будуть через Польщу. Завтра міністри оборони країн-членів ЄС зберуться, щоб скоординувати поставки.

Крім того, у ЄС мають намір працювати над посиленням кіберзахисту України. Нагадаємо, Бельгія вирішила передати ЗСУ 3 тис. автоматів і 200 одиниць ПТРК.