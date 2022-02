Євросоюз передасть Україні бойові літаки.

Про це сьогодні, 27 лютого, під час брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Також Україні нададуть летальну зброю.

За словами Борреля, очільник зовнішньополітичних відомств країн-членів Євросоюзу погодили надати Україні військову допомогу на суму 450 млн євро та нелетальні вантажі ще на 50 млн євро.

LIVE NOW: HR/VP @JosepBorrellF press conference following today’s extraordinary meeting of EU Foreign Ministers #FAChttps://t.co/rzdiiJQEUT