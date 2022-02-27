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Ракурс
Бельгия подбросила Украине автоматы и ПТРК

Бельгия подбросила Украине автоматы и ПТРК

27 фев 2022, 21:34
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Бельгія привезе українським Збройним силам 3 тис. автоматів і 200 одиниць ПТРК.

Про таку домовленість із керівництвом цієї країни ЄС повідомив 27 лютого президент Володимир Зеленський у Твіттер.



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Раніше зброю Україні привезли поляки, нову оборону допомогу схвалили США, а Німеччина 26 лютого погодилася на постачання своєї зброї третіми країнами, а також пообіцяла Україні протитанкову зброю і 500 ракет «Стінгер».

Источник: Ракурс


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