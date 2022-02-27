Бельгія підкинула Україні кулемети і ПТРК

https://racurs.ua/ua/n167686-belgiya-pidkynula-ukrayini-kulemety-i-ptrk.html

Ракурс

Бельгія привезе українським Збройним силам 3 тис. автоматів і 200 одиниць ПТРК.

Про таку домовленість із керівництвом цієї країни ЄС повідомив 27 лютого президент Володимир Зеленський у Твіттер.

.

Раніше зброю Україні привезли поляки, нову оборону допомогу схвалили США, а Німеччина 26 лютого погодилася на постачання своєї зброї третіми країнами, а також пообіцяла Україні протитанкову зброю і 500 ракет «Стінгер».