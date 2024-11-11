Евросоюз уже передал Украине 980 тыс. артснарядов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n201122-es-peredal-ukraine-980-tys-artsnaryadov-iz-obeschannogo-milliona-borrel.html

Ракурс

Європейський Союз надасть Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів до кінця цього року.

.

Країни ЄС не змогли поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року, але вже передали понад 980 тис. артснарядів. Про це високий представник Євросоюзу із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у інтерв’ю «Європейській правді».

Ми майже зробили це. Ми вже поставили більше 980 тис. снарядів, і дуже скоро передамо 1 млн снарядів. Я знаю, що ми брали зобов’язання досягти цього рівня до весни — і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися, — зазначив він.

За словами очільника євродипломатії, ще багато боєприпасів були поставлені Україні за чеською ініціативою та за двосторонніми угодами з європейськими країнами.

Боррель зазначив, що до кінця року ЄС має поставити в Україну понад 1,5 млн боєприпасів.

Нагадаємо, у жовтні Україна отримала боєприпаси, на які задонатили громадяни Словаччини. Словаки змогли пожертвувати 4 млн євро, заякі купили 122 т боєприпасів.

Джерело: «Європейська правда»