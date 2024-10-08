Україна отримала боєприпаси від Словаччини. Фото: Генштаб

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ЗСУ отримали військову допомогу від громадян Словаччини.

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До України надійшли шість вантажівок з 122 т боєприпасів, на які збирали гроші словаки, попри позицію своєї влади. Цей збір став найуспішнішим в історії Словаччини. Понад 4 млн євро вдалося зібрати за три тижні. Про це повідомив портал Noviny.

Зазначається, що на снаряди для українських Сил оборони свої гроші пожертвували 70 тис. громадян Словаччини. Збір оголосили після того, як словацький уряд заявив, що не приєднається до ініціативи Чехії.

На боєприпаси вже витратили 4 млн євіро із зібраних коштів. Залишилося ще 500 тис. євро, які вкладуть у новий контракт із закупівлі гранат для гранатометів.

Ми пожертвували більше на душу населення, ніж Канада, Ісландія чи Словенія, — заявив ініціатор збору грошей Федор Блащак.

Нагадаємо, в Україні закуплять боєприпаси за кошти зібрані через платформу UNITED24. «Агенція оборонних закупівель» вже уклала контракт на суму 47 млн грн. Це перший такий контракт після дозволу уряду використовувати зібрані на платформі гроші для оборонних закупівель.

Джерело: Noviny