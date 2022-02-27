Украинец затопил яхту друга Путина, чтобы отомстить за Украину

https://racurs.ua/n167694-ukrainec-zatopil-yahtu-druga-putina-chtoby-otomstit-za-ukrainu.html

Ракурс

Українець Тарас Остапчук затопив яхту Олександра Міхеєва, друга Путіна, щоб помститися за Україну. На це він наважився після того, як побачив у новинах, як російська крилата ракета влетіла в багатоквартирний будинок на Лобановського у Києві.

Інцидент стався в суботу, 26 лютого, пише іспанська газета Ultima Hora.

На кораблі «Леді Анастасія» Остапчук пропрацював 10 років. Власником судна є громадянин РФ Міхеєв. Він керував російською вертолітною корпорацією. У 2016 році він отримав підвищення в корпорації, яка продає зброю по всьому світу. Тепер дві компанії утворюють холдинг під назвою «Ростех».

Про все це та про обставини затоплення яхти Остапчук заявив у суді. Він спокійно відкрив два великих клапани, закрив паливні крани та вимкнув електрику. Члени екіпажу намагалися зупинити витік води, але Тарас сказав, що бере повну відповідальність на себе і наказав покинути судно.

.

У суді затриманий українець заявив, що «власник яхти відповідає за виробництво зброї, з допомогою якої його країну знищують». Суддя звільнив українця з-під варти, не пред’явивши звинувачень.

Яхта Lady Andalusia належала віце-президенту російського концерну з виробництва зброї «Ростех». Стояло судно в Порт-Адріано на Майорці.