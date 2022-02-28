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Российская агрессия против Украины длится уже пятый день, фото: Мариупольский горсовет

Российские бомбардировщики уничтожили здание сельсовета Житомирской области

28 фев 2022, 09:33
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Російські бомбардувальники знищили будівлі сільської ради розташованої на півночі Житомирської області Гладковицької територіальної громади Коростенського району.

Також знищено будівлю тваринного комплексу в Овруцькій територіальній громаді Коростенського району. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 28 лютого, повідомив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Зазначається, що в результаті одна цивільна людина отримала поранення та зараз перебуває у лікарні.

Тарасюк додає, що ситуація в Коростенському районі контрольована, проте непроста. Так, чути поодинокі обстріли або вибухи біля Малина, Овруча, Словечно та Народичів.



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Лунають сирени, а тому пам‘ятайте, що вони не навчальні, а справжні. Будьте завжди напоготові, — наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці заявив, що наступні 24 години стануть вирішальними для України.

Источник: Ракурс


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