Переговоры Украины с оккупантами завершились – что известно

https://racurs.ua/n167734-peregovory-ukrainy-s-okkupantami-zavershilis-chto-izvestno.html

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Україна закінчила переговори з країною-агресором. Зустріч відбулася на території Білорусі.

Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення. Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк

Щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації в логістичні рішення, сторони їдуть для консультацій до своїх столиць. Сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, на яких ці теми матимуть конкретну практику розвитку, — сказав він.

Голова російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський сказав, що сторони «знайшли деякі точки, по яких можна прогнозувати спільні позиції». За його словами, наступна зустріч пройде найближчими днями на польсько-білоруському кордоні.

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Як відомо, до складу делегації увійшли голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Нагадаємо, українська делегація вимагає виведення російських військ з усієї території України, включаючи Крим та Донбас.