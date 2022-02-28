Росія в ООН звинуватила Україну в мільйонних фейках про війну

https://racurs.ua/ua/n167735-rosiya-v-oon-zvynuvatyla-ukrayinu-v-milyonnyh-feykah-pro-viynu.html

Ракурс

Война России против Украины продолжается. Страна-агрессор и дальше врет об уничтожении «нацистов».

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на специальном заседании Генассамблеи ООН, пишет «Настоящее время».

По его словам, в украинских городах стреляют «националисты» и выдают это за нападение российских военных.

Он фактически повторил тезисы российского президента Владимира Путина о «денацификации» и говорил о фейках, которые распространяют «укронацисты».

Также представитель оккупантов вспомнил о правах русскоязычного населения, которое, как известно, российские военные цинично расстреливают.

Россия не начинала войну, она ее заканчивает, — заявил Небензя.



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Кроме того, постпред РФ при ООН сказал, что 1,2 млн фейков, «порочащих военную операцию».

Источник: «Настоящее время»