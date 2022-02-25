ЗСУ втратили контроль над переправою до Херсона. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n167579-ukrayinska-armiya-vtratyla-kontrol-nad-perepravou-do-hersona-oda.html

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Українська армія втратила контроль над переправою до Херсона.

Після запеклих боїв на підступах до обласного центру, попри відчайдушні зусилля Збройних сил України, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Про це 25 лютого повідомила Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook.

Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста, — заявили у ХОДА.

В облдержадміністрації закликали мешканців міста та області зберігати спокій та не піддаватись паніці. Керівництво Херсонщини обіцяє докласти максимум зусиль для підтримання правопорядку. Наразі ситуація в обласному центрі залишається напруженою.

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Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що у першій половині доби наступ противника було зупинено на Чернігівщині, Сумщині й біля Харкова. Складною ситуація залишалася на північному заході від Києва.

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