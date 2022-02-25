ВСУ потеряли контроль над переправой в Херсон. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n167579-ukrainskaya-armiya-poteryala-kontrol-nad-perepravoy-v-herson-oga.html

Ракурс

Украинская армия потеряла контроль над переправой в Херсон.

После ожесточенных боев на подступах к областному центру, несмотря на отчаянные усилия Вооруженных сил Украины, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон. Об этом 25 февраля сообщила Херсонская областная государственная администрация в Facebook.

Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города, — заявили в ХОГА.

В облгосадминистрации призвали жителей города и области сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Руководство Херсонщины обещает приложить максимум усилий для поддержания правопорядка. Сейчас ситуация в областном центре остается напряженной.

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Напомним, в Офисе президента заявляли, что в первой половине суток наступление противника было остановлено на Черниговщине, Сумщине и возле Харькова. Сложной ситуация оставалась на северо-западе от Киева.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!