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Ракурс
Оккупанты на допросе говорят, что «Украина напала на РФ»

Оккупанты на допросе говорят, что «Украина напала на РФ»

25 фев 2022, 17:10
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Допрос пленного российского солдата попал на видео. Он утверждает, что это Украина напала на Россию, а не наоборот. Такую информацию солдатам РФ говорят офицеры.

Кроме того, вторжение оккупантов на чужую землю зафиксировали камеры видеонаблюдения. Речь идет о сотнях единиц специальной техники и тысячах военных, которые шли под флагом СССР. Запись с камер видеонаблюдения, расположенные на автодороге Р-47 возле Новой Каховки в сторону поселка Козацкое в Херсонской области, зафиксировали момент вторжения утром 25 февраля.



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Напомним, с начала открытого широкомасштабного вторжения российско-оккупационных войск в Украину они потеряли более 2 тыс. 800 военных, 80 танков и 516 бронемашин.

Источник: Ракурс


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