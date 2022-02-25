Окупанти на допиті кажуть, що «Україна напала на РФ»

Вторгнення РФ в Україну і допит окупантів потрапили на відео

https://racurs.ua/ua/n167578-okupanty-na-dopyti-kajut-scho-ukrayina-napala-na-rf.html

Ракурс

Допиту полоненого російського солдата потрапив на відео. Він стверджує, це Україна напала на Росію, а не навпаки. Таку інформацію російським солдатам кажуть офіцери.

Окрім цього, вторгнення окупантів на чужу землю зафіксували камери відеоспостереження. Йдеться про сотні одиниць спеціальної техніки, тисячі військових, які рухалися під прапором СРСР. Запис з камер відеоспостереження, розташовані на автодорозі Р-47 біля Нової Каховки у бік селища Козацьке на Херсонщині, зафіксували момент вторгнення зранку 25 лютого.

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Нагадаємо, з початку відкритого широкомасштабного вторгнення російсько-окупаційних військ в Україну вони втратили понад 2 тис. 800 військових, 80 танків та 516 бронемашин.