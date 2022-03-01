Глава общины возле Запорожья сдал ее врагу

Владимир Рыкун, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n167780-glava-obschiny-vozle-zaporojya-sdal-ee-vragu.html

Ракурс

Председатель Михайловской территориальной общины, расположенной в Васильевском районе Запорожской области Владимир Рыкун, сдал ее врагу.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Рикуна в социальной сети Фэйсбук.

В сообщении отмечается, что Рыкун «провел переговоры с руководством российских войск, которые сейчас базируются в отделении полиции» и якобы пообещали ему не мешать работе местных служб, а также не «заниматься мародерством» и «не стрелять в жилищный сектор».

Утверждается, что русские войска якобы покинут территорию общины через несколько дней.

Вводится комендантский час. Автомобили будут проверяться во избежание агрессии, желательно, — говорится в сообщении.

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Следует добавить, что прокуратура уже начала уголовные производства по факту государственной измены в отношении председателей Марковской объединенной территориальной общины и Миловской объединенной территориальной общины Луганской области, которые перешли на сторону агрессора.