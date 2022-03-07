В українських мобільних операторів з’явиться національний роумінг, фото: «Погляд»

https://racurs.ua/ua/n168077-ukrayinski-mobilni-operatory-zapuskaut-nacionalnyy-rouming.html

Ракурс

Українські мобільні оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з відповідними державними службами запускають тестовий національний роумінг.

Таким чином, в разі недоступності мережі одного з операторів, абонент може переключитися на мережі інших, повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

Для того, щоб з’явилася така можливість, користувачам мобільних телефонів потрібно виконати такі пункти:

відключити автовибір мережі (на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор; на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі);

знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;

якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі, — зазначають у Держспецзв’язку.



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