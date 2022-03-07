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У украинских мобильных операторов появится национальный роуминг, фото: «Взгляд»

Украинские мобильные операторы запускают национальный роуминг

7 мар 2022, 16:11
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Українські мобільні оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з відповідними державними службами запускають тестовий національний роумінг.

Таким чином, в разі недоступності мережі одного з операторів, абонент може переключитися на мережі інших, повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

Для того, щоб з’явилася така можливість, користувачам мобільних телефонів потрібно виконати такі пункти:

  • відключити автовибір мережі (на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор; на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі);
  • знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;
  • якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
  • перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі, — зазначають у Держспецзв’язку.



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Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора, — наголошується в повідомленні.

Источник: Ракурс


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