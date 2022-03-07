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Ракурс
Как действовать после пересечения границы Украины – алгоритм

Как действовать после пересечения границы Украины — алгоритм

7 мар 2022, 16:08
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Війна в Україні триває, тисячі людей стали біженцями в інших країнах. Що робити українцям після перетину кордону, розповіли експерти.

Наразі є три варіанти для громадян України.

Право на законне перебування до 90 днів в країнах ЄС. Інституції рекомендують не спішити подавати заявку на біженство, якщо у вас є де зупинитись і фінансові можливості.

Механізм тимчасового захисту, покликаний зменшити бюрократичні процедури до мінімуму та пришвидшити процес (уточнюйте в залежності від країни) передбачає:

  • Отримання посвідки на 1 рік на проживання на період тимчасового захисту.
  • Доступ до роботи. Вимоги про 6 місяців у цьому випадку немає.
  • Доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатись у закладах освіти на рівні з громадянами країни перебування.
  • Забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання).
  • Доступ до соціального забезпечення та медицини.
  • Можливість отримати статус біженця у майбутньому.

Третій варіант — статус біженця (лише в тій країні, кордон якої ви перетнули).

Де подати заявку на отримання статусу біженця:

  • Під час в’їзду до країни. Повідомити офіцера прикордонної служби.
  • Якщо на пункті перетину кордону великі черги, запитайте де знайти найближче відділення Прикордонної служби.

Важливо знати, що процес отримання статусу біженця може тривати в середньому близько шість місяців. На цей період необхідно здати свій паспорт відповідним інституціям.

Протягом перших шести місяців після подачі заявки не має права працювати. Якщо не надали статус біженця протягом 6 місяців, є право отримати довідку для роботи.



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Статус біженця гарантує:

  • Посвідку на проживання, що буде діяти як мінімум три роки.
  • Спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС.
  • Право на працевлаштування та освіту.
  • Право на визнання українських дипломів.
  • Право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

Нагадаємо, за даними ООН, за останні 10 днів понад 1,7 млн людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.

Источник: Ракурс


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