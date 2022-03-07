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Як діяти після перетину кордону України – алгоритм
Як діяти після перетину кордону України — алгоритмhttps://racurs.ua/ua/n168076-yak-diyaty-pislya-peretynu-kordonu-ukrayiny-algorytm.htmlРакурс
Війна в Україні триває, тисячі людей стали біженцями в інших країнах. Що робити українцям після перетину кордону, розповіли експерти.
Наразі є три варіанти для громадян України.
Право на законне перебування до 90 днів в країнах ЄС. Інституції рекомендують не спішити подавати заявку на біженство, якщо у вас є де зупинитись і фінансові можливості.
Механізм тимчасового захисту, покликаний зменшити бюрократичні процедури до мінімуму та пришвидшити процес (уточнюйте в залежності від країни) передбачає:
- Отримання посвідки на 1 рік на проживання на період тимчасового захисту.
- Доступ до роботи. Вимоги про 6 місяців у цьому випадку немає.
- Доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатись у закладах освіти на рівні з громадянами країни перебування.
- Забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання).
- Доступ до соціального забезпечення та медицини.
- Можливість отримати статус біженця у майбутньому.
Третій варіант — статус біженця (лише в тій країні, кордон якої ви перетнули).
Де подати заявку на отримання статусу біженця:
- Під час в’їзду до країни. Повідомити офіцера прикордонної служби.
- Якщо на пункті перетину кордону великі черги, запитайте де знайти найближче відділення Прикордонної служби.
Важливо знати, що процес отримання статусу біженця може тривати в середньому близько шість місяців. На цей період необхідно здати свій паспорт відповідним інституціям.
Протягом перших шести місяців після подачі заявки не має права працювати. Якщо не надали статус біженця протягом 6 місяців, є право отримати довідку для роботи.
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Статус біженця гарантує:
- Посвідку на проживання, що буде діяти як мінімум три роки.
- Спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС.
- Право на працевлаштування та освіту.
- Право на визнання українських дипломів.
- Право на соціальне забезпечення та медичні послуги.
Нагадаємо, за даними ООН, за останні 10 днів понад 1,7 млн людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.