Як діяти після перетину кордону України – алгоритм

https://racurs.ua/ua/n168076-yak-diyaty-pislya-peretynu-kordonu-ukrayiny-algorytm.html

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Війна в Україні триває, тисячі людей стали біженцями в інших країнах. Що робити українцям після перетину кордону, розповіли експерти.

Наразі є три варіанти для громадян України.

Право на законне перебування до 90 днів в країнах ЄС. Інституції рекомендують не спішити подавати заявку на біженство, якщо у вас є де зупинитись і фінансові можливості.

Механізм тимчасового захисту, покликаний зменшити бюрократичні процедури до мінімуму та пришвидшити процес (уточнюйте в залежності від країни) передбачає:

Отримання посвідки на 1 рік на проживання на період тимчасового захисту.

Доступ до роботи. Вимоги про 6 місяців у цьому випадку немає.

Доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатись у закладах освіти на рівні з громадянами країни перебування.

Забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання).

Доступ до соціального забезпечення та медицини.

Можливість отримати статус біженця у майбутньому.

Третій варіант — статус біженця (лише в тій країні, кордон якої ви перетнули).

Де подати заявку на отримання статусу біженця:

Під час в’їзду до країни. Повідомити офіцера прикордонної служби.

Якщо на пункті перетину кордону великі черги, запитайте де знайти найближче відділення Прикордонної служби.

Важливо знати, що процес отримання статусу біженця може тривати в середньому близько шість місяців. На цей період необхідно здати свій паспорт відповідним інституціям.

Протягом перших шести місяців після подачі заявки не має права працювати. Якщо не надали статус біженця протягом 6 місяців, є право отримати довідку для роботи.

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Статус біженця гарантує:

Посвідку на проживання, що буде діяти як мінімум три роки.

Спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС.

Право на працевлаштування та освіту.

Право на визнання українських дипломів.

Право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

Нагадаємо, за даними ООН, за останні 10 днів понад 1,7 млн людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.