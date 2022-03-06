Евакуація з Ірпеня під обстрілами росіян - загинули щонайменше восьмеро

https://racurs.ua/ua/n168028-evakuaciya-z-irpenya-pid-obstrilamy-rosiyan-zagynuly-schonaymenshe-vosmero-video.html

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Евакуація людей з Ірпеня 6 березня відбувалася під обстрілами росіян. Загинули щонайменше восьмеро цивільних.

Росіяни відкрили вогонь по мирних жителях, які намагалися залишити місто, яке перебуває під постійними обстрілами.

Сьогодні з Ірпеня правоохоронці й рятувальники вивели із зони бойових дій 200 людей, з них 50 дітей. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом російських окупантів.

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Нагадаємо, що 5 березня евакуація зірвалася через обстріл залізниці. Рашисти фактично припинили рух потягів, коли перебили колію між Ірпенем та Києвом.