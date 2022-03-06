Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Евакуація з Ірпеня під обстрілами росіян - загинули щонайменше восьмеро

Евакуація з Ірпеня під обстрілами росіян — загинули щонайменше восьмеро (ВІДЕО)

6 бер 2022, 21:59
999

Евакуація людей з Ірпеня 6 березня відбувалася під обстрілами росіян. Загинули щонайменше восьмеро цивільних.

Росіяни відкрили вогонь по мирних жителях, які намагалися залишити місто, яке перебуває під постійними обстрілами.

Сьогодні з Ірпеня правоохоронці й рятувальники вивели із зони бойових дій 200 людей, з них 50 дітей. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом російських окупантів.



.

Нагадаємо, що 5 березня евакуація зірвалася через обстріл залізниці. Рашисти фактично припинили рух потягів, коли перебили колію між Ірпенем та Києвом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів