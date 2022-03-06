Вже 38 дітей стали жертвами масштабного російського вторгнення в Україну, фото: «Народний корреспондент»

https://racurs.ua/ua/n168007-38-ditey-zagynuly-za-chas-rosiyskogo-vtorgnennya.html

Ракурс

В Україні за час масштабного російського вторгнення загинули вже 38 дітей.

Ще 71 дитина постраждала. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 6 березня, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих та поранених жителів міста Маріуполя Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо, — наголосила вона.

За словами Денісової, лише за останню добу в результаті російських обстрілів загинув півторарічний хлопчик у Маріуполі, а двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу у Бучі на Київщині.

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по мирних жителях, які намагалися евакуювати місто. Щонайменше троє людей загинули, в тому числі двоє дітей і ще один отримав важкі поранення, — зазначила Денісова.

У Харкові зафіксовано випадок смерті від пневмонії хлопчика, котрий народився 40 днів тому. Дитина захворіла внаслідок кількаденного перебування в бомбосховищі.

Внаслідок повітряного удару по місту Біла Церква ворог завдав ракетних ударів по 15 приватних будинках, де перебували люди похилого віку та діти. Кількість постраждалих наразі невідома, — додала Денісова.



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Також, за інформацією омбудсмена, на напрямку Гостомель-Буча-Ірпінь у притулках перебувають до 70 дітей, серед них є поранені. Лікарям та волонтерам армія агресора не дозволяє відвідувати дітей.

Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну. З того часу фіксуються численні випадки російських ракетних та авіаційних ударів по цивільних об'єктах, а також обстріли російськими військами міст.