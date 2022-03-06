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Під час мітингу, скріншот відео
Жителі окупованої Нової Каховки вийшли на проукраїнський мітинг (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168006-jyteli-okupovanoyi-novoyi-kahovky-vyyshly-na-proukrayinskyy-mityng-video.htmlРакурс
У Новій Каховці — захопленому окупантами місті Херсонської області — тисячі місцевих жителів сьогодні, 6 березня, вийшли на проукраїнський мітинг.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, опублікувавши відповідне відео.
Усі співають Гімн! Ніхто не боїться окупантів! — наголосив Геращенко.
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Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну, атакувавши нашу державу з кількох напрямків. Зокрема, на територію Херсонської області окупанти увійшли з тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, на мітинги проти російських окупантів також активно виходять жителі Херсона.